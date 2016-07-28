Приморские спортсмены стали призерами на чемпионате мира по тхэквондо

- В сборную страны прошли самые сильные тхэквондисты, поэтому я был уверен в своих спортсменах и шансы на победу у них были высокие. Для Андрея этот чемпионат не первый, а вот девочки впервые выступили на соревнованиях такого уровня и проявили себя очень хорошо. Они вообще очень упорные спортсменки. В планах на будущее - сделать из своих подопечных мастеров спорта и чемпионов, - рассказал Владимир МИХАЙЛОВ, президент Приморской федерации тхэквондо GTF.