Приморью не съесть столько мяса

«На данном этапе, на следующий год, наши инвестиционные планы уже сверстаны. Поэтому краткосрочно у нас нет планов на Дальнем Востоке, – сообщил Деловой газете «Золотой Рог» гендиректор ПАО «Группа Черкизово» Сергей МИХАЙЛОВ (сын основателя компании Игоря БАБАЕВА) на полях ПМЭФ-2016. - Долгосрочно мы рассматривали для себя этот регион, но во многом перспектива на Дальнем Востоке будет определяться экспортным потенциалом, в основном в азиатские страны. Потенциал там есть, но пока очень много неопределенности. Конкретно: по-прежнему рынок Китая еще закрыт по птице и свинине. И это будет определяющим фактором при выборе решения, двигаться или нет на Дальний Восток. Пока мы сфокусированы на внутреннем потреблении в европейской части России и экспорте с этой территории. Что касается возможности приобретения бизнеса на Дальнем Востоке, то на данный момент мы не видим там привлекательных активов».