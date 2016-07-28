Во Владивостоке детская больница получила 1,5 миллиона рублей от банка ВТБ

Банк ВТБ реализует программу «Мир без слез» уже более десяти лет и за это время оказал помощь детским медицинским учреждениям более чем в 50 регионах страны. Елена МЕЛИХОВА, руководитель программы «Мир без слез», рассказала, что все средства направляются на приобретение дорогостоящего высокотехнологичного медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов для детских больниц. «В качестве помощи мы осознанно выбрали улучшение технического оснащения больниц и поликлиник. Передовые технологии особенно важны для лечения маленьких пациентов», - отмечает руководитель программы.