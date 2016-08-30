Артем стал выше еще на одну "высоту"

Досье "Золотого Рога": Жилой комплекс «Артемовские высоты» по проекту ОАО «ДНИИМФ» состоит из трех 22-этажных домов скорее класса «комфорт», чем, официально, «эконом». Подготовка строительства первого из них началась в июле 2013 года, 2 октября того же года строители приступили к бетонированию фундаментной плиты, которое завершили в семь утра на следующий день. В ноябре 2014 года первенец был сдан. Сегодня эта первая высотка уже хорошо обжита артемовцами, на детской площадке рядом с ней постоянно играют дети, а по ночам она далеко заметна своей подсветкой, меняющейся каждые несколько минут, как это предусмотрено ее 30 программами. Правда, на двух следующих домах от такой иллюминации решили отказаться, поскольку эта красота стоит денег.