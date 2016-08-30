Есть подключение!

Ключевым элементом в схеме выдачи электрической мощности ТЭЦ «Восточная» стало комплектное распределительное устройство электроэнергии (КРУЭ). Оно связано с электросетевой инфраструктурой Владивостока новыми кабельными линиями. Кроме того, четыре линии электропередачи (ЛЭП) общей протяженностью около 7 км, построенные приморским филиалом ДРСК, соединили между собой действующие подстанции «Стройиндустрия», «Зеленый угол», «Первая речка», «Вторая речка». Компании пришлось провести реконструкцию этих высоковольтных подстанций, а также еще двух - подстанций «А» и «ВТЭЦ-1».