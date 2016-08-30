Есть подключение!

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30 августа 2016, 16:41
На ТЭЦ "Восточная" введен в эксплуатацию ключевой элемент в схеме выдачи электрической мощности

На ТЭЦ «Восточная» введен в эксплуатацию ключевой элемент в схеме выдачи электрической мощности

ПАО «РАО ЭС Востока» завершило работы по подключению к электросетевой инфраструктуре Владивостока КРУЭ на строящейся ТЭЦ «Восточная». С 8 августа специалисты приморского филиала ДРСК (входит в состав «РАО ЭС Востока») приступили к выполнению мероприятий по включению электросетевых объектов станции. Все работы велись в соответствии со специально разработанной программой и заняли две недели, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Ключевым элементом в схеме выдачи электрической мощности ТЭЦ «Восточная» стало комплектное распределительное устройство электроэнергии (КРУЭ). Оно связано с электросетевой инфраструктурой Владивостока новыми кабельными линиями. Кроме того, четыре линии электропередачи (ЛЭП) общей протяженностью около 7 км, построенные приморским филиалом ДРСК, соединили между собой действующие подстанции «Стройиндустрия», «Зеленый угол», «Первая речка», «Вторая речка». Компании пришлось провести реконструкцию этих высоковольтных подстанций, а также еще двух - подстанций «А» и «ВТЭЦ-1».

Как отмечают специалисты компании, строительство новых ЛЭП и реконструкция подстанций позволили увеличить пропускную способность ключевых электросетевых точек Владивостока, повысили надежность электроснабжения потребителей сразу нескольких крупных микрорайонов города, а также обеспечили устойчивую работу электросетей в аварийных, послеаварийных и ремонтных режимах.

ТЭЦ «Восточная» - это новый объект холдинга «РАО Энергетические системы Востока», возводимый во Владивостоке. Станция строится на месте действующей котельной и заменит устаревшие мощности Центральной пароводяной бойлерной (ЦПВБ).

По мнению специалистов, необходимость строительства новой ТЭЦ во Владивостоке была вызвана прогнозируемым дефицитом теплоснабжения в связи с развитием новых жилых районов. В первую очередь она обеспечит энергией развивающиеся микрорайоны Снеговая Падь и Патрокл, а в будущем и другие, еще проектируемые жилые массивы Владивостока.

Ввод ТЭЦ «Восточная» в эксплуатацию позволит закрыть до 20% потребности Владивостока в электроэнергии. Ее мощность составит 139,5 МВт электрической энергии, 421 Гкал/ч тепловой энергии в горячей воде и 11 Гкал/ч в паре. Топливом для новой станции станет экологически чистый природный газ.

На фото: Ввод ТЭЦ «Восточная» в эксплуатацию позволит закрыть до 20% потребности Владивостока в электроэнергии.

Надежда ВОРОНЦОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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