Министр считает, что китайских инвесторов в ДФО слишком мало

Кроме того, Александр Галушка отметил, что стороны ведут плодотворный диалог по развитию международных транспортных коридоров между северо-востоком Китая и югом Приморья. «Но самое главное, мы относимся к этому как к самым первым росткам. Это начало, как мы надеемся, долгосрочного, многогранного взаимовыгодного сотрудничества, которое обогащает обе страны - и Россию, и КНР», - считает министр.