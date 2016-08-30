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Министр считает, что китайских инвесторов в ДФО слишком мало

30 августа 2016, 18:45
Китайские инвестиции составляют более 16% всех инвестиций, привлеченных на Дальний Восток за прошедший год с помощью новых инструментов развития

Китайские инвестиции составляют более 16% всех инвестиций, привлеченных на Дальний Восток за прошедший год с помощью новых инструментов развития. Эта цифра может быть намного больше, заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА в эксклюзивном интервью ИА «Синьхуа» накануне второго Восточного экономического форума.

По словам министра, существует много позитивных примеров прихода китайских инвесторов в ТОРы и Свободный порт Владивосток. Среди наиболее примечательных проектов - строительство китайскими инвесторами нефтеперерабатывающего завода в Амурской области и создание российско-китайского агрофонда.

Кроме того, Александр Галушка отметил, что стороны ведут плодотворный диалог по развитию международных транспортных коридоров между северо-востоком Китая и югом Приморья. «Но самое главное, мы относимся к этому как к самым первым росткам. Это начало, как мы надеемся, долгосрочного, многогранного взаимовыгодного сотрудничества, которое обогащает обе страны - и Россию, и КНР», - считает министр.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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