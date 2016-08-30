Министр считает, что китайских инвесторов в ДФО слишком мало

Китайские инвестиции составляют более 16% всех инвестиций, привлеченных на Дальний Восток за прошедший год с помощью новых инструментов развития. Эта цифра может быть намного больше, заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА в эксклюзивном интервью ИА «Синьхуа» накануне второго Восточного экономического форума.
По словам министра, существует много позитивных примеров прихода китайских инвесторов в ТОРы и Свободный порт Владивосток. Среди наиболее примечательных проектов - строительство китайскими инвесторами нефтеперерабатывающего завода в Амурской области и создание российско-китайского агрофонда.
Кроме того, Александр Галушка отметил, что стороны ведут плодотворный диалог по развитию международных транспортных коридоров между северо-востоком Китая и югом Приморья. «Но самое главное, мы относимся к этому как к самым первым росткам. Это начало, как мы надеемся, долгосрочного, многогранного взаимовыгодного сотрудничества, которое обогащает обе страны - и Россию, и КНР», - считает министр.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.