zr.media
ГлавноеВсе новости

На остров Русский в дни ВЭФа приземлится боевой вертолет КА-52 "Аллигатор"

30 августа 2016, 18:52
Знаменитая винтокрылая машина будет демонстрироваться на статической стоянке в Дальневосточном федеральном университете
Сюжет
ВЭФ

Знаменитая винтокрылая машина будет демонстрироваться на статической стоянке в Дальневосточном федеральном университете

Участники Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке смогут воочию ознакомиться с боевым ударно-разведывательным вертолетом Ка-52 «Аллигатор» производства ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И.Сазыкина» (г.Арсеньев, Приморский край).

«Серийный вертолет, собранный накануне мероприятия и успешно прошедший все необходимые испытания, будет представлен вниманию гостей форума со 2 по 3 сентября на статической стоянке в Дальневосточном федеральном университете с целью демонстрации потенциала и перспективных возможностей оборонных предприятий Дальнего Востока», - говорится в сообщении холдинга «Вертолеты России» (госкорпорация «Ростех»), основного акционера арсеньевского авиазавода.

Участники форума смогут осмотреть боевую машину не только снаружи, но и изнутри, а также ознакомиться с ее летно-техническими характеристиками. 5 сентября осмотреть боевую машину смогут все желающие.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

#Новости#Вертолеты#ДВФУ#ВЭФ#Владивосток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56