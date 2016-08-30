На остров Русский в дни ВЭФа приземлится боевой вертолет КА-52 "Аллигатор"

«Серийный вертолет, собранный накануне мероприятия и успешно прошедший все необходимые испытания, будет представлен вниманию гостей форума со 2 по 3 сентября на статической стоянке в Дальневосточном федеральном университете с целью демонстрации потенциала и перспективных возможностей оборонных предприятий Дальнего Востока», - говорится в сообщении холдинга «Вертолеты России» (госкорпорация «Ростех»), основного акционера арсеньевского авиазавода.