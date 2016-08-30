Оплатить имущественные налоги необходимо не позднее 1 декабря 2016 года

Ирина ТАБАКОВА, начальник отдела работы с налогоплательщиками и СМИ УФНС России по Приморскому краю, обращает внимание на то, что налогоплательщики, у которых общая сумма транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не получат. Исключением является случай, когда в календарном году утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления (это происходит, если налог начислен за налоговые периоды 3-х летней давности). Например, в 2016 году налоговое уведомление с общей суммой налогов до 100 рублей будет направлено в случае, если в нем отражено исчисление (перерасчет) налогов за 2013 год. Кстати, оплатить налоги можно сразу после получения налогового уведомления, не дожидаясь наступления срока уплаты налогов 1 декабря.