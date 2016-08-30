Презентацией фотоальбома Нины Аловерт отметят юбилей Сергея Довлатова во Владивостоке

Довлатов традиционно принадлежит двум городам – Санкт-Петербургу и Нью-Йорку, и мы очень гордимся, что сумели нанести на эту карту и Владивосток - Эрик Пагнер