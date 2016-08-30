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Презентацией фотоальбома Нины Аловерт отметят юбилей Сергея Довлатова во Владивостоке
30 августа 2016, 15:40
Довлатов традиционно принадлежит двум городам – Санкт-Петербургу и Нью-Йорку, и мы очень гордимся, что сумели нанести на эту карту и Владивосток - Эрик Пагнер
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Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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