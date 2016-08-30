Путин уже завтра вылетает во Владивосток

«Завтра Путин вылетает во Владивосток. Там будет часть программы посвящена внутренней владивостокской тематике, в частности 1 сентября, будет часть, связанная с визитом премьер-министра Японии Синдзо АБЭ и президента Южной Кореи ПАК КЫН ХЕ, и будет часть, непосредственно связанная с Восточным экономическим форумом. Поэтому будет такая многогранная поездка», - сказал сегодня пресс-секретарь Путина.