В ДФО поддержат золотодобычу, деревообработку и сельхозлогистику

Напомним, решение о предоставлении государственной инфраструктурной поддержки данным инвестпроектам было принято в июне этого года Правительственной комиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе. Объем частных инвестиций - 18,06 млрд рублей. Объем господдержки составит 2,01 млрд рублей, 0,93 млрд рублей будет выделено в этом году. Инфраструктурная поддержка инвестпроектов является одним из инструментов стимулирования экономики макрорегиона. Всего такую государственную инвестиционную поддержку на Дальнем Востоке получили 13 инвестпроектов с объемом инвестиций в 328 млрд рублей, большая часть которых - 292 млрд рублей - частные.