Вдоль по Тоттори

Рядом расположен Музей скульптур из песка, авторами которых являются скульпторы со всего мира, в том числе и из России. Песок, вода и фантазия мастера - вот основа будущих произведений, на каждое из которых уходит в среднем две недели. Тематика экспозиций каждый год разная. В этом году это «Южная Америка». Как правило, скульптуры стоят до начала января, затем их сносят, а в апреле открывается новая экспозиция. Примечательно, что работами можно не только любоваться. Авторы предусмотрительно изготовили несколько скульптур, которые туристы могут подкорректировать на свой вкус, заодно убедившись в том, какой колоссальный труд стоит за созданием песочных образов.