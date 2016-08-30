Все службы аэропорта Владивосток переведены в усиленный режим работы

Все службы международного аэропорта Владивосток на период подготовки и проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) переведены в усиленный режим работы, выделена дополнительная смена персонала. На сегодняшний день на прибытие заявлено более 50 рейсов бизнес-авиации, из них около 15 на международных направлениях.