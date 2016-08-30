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Все службы аэропорта Владивосток переведены в усиленный режим работы

30 августа 2016, 15:01
На Восточный экономический форум слетятся более 50 бизнес-джетов
Сюжет
ВЭФ

На Восточный экономический форум слетятся более 50 бизнес-джетов

Все службы международного аэропорта Владивосток на период подготовки и проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) переведены в усиленный режим работы, выделена дополнительная смена персонала. На сегодняшний день на прибытие заявлено более 50 рейсов бизнес-авиации, из них около 15 на международных направлениях.

В сообщении аэропорта говорится, что с 26 августа в терминале работают аккредитационные площадки и стойки регистрации участников, размещена вся необходимая навигация. С целью повышения качества обслуживания участников форума на территории аэропорта организована работа волонтеров.

К обслуживанию готова вся спецтехника, технологическое оборудование, аэродромная инфраструктура и аэровокзальный комплекс. Обслуживание пассажиров будет осуществляться в штатном режиме.

АО «Международный аэропорт Владивосток» уже имеет опыт работы по приему глав государств и официальных делегаций - в рамках проведения саммита АТЭС-2012 и ВЭФ-2015.

Участие в ВЭФ-2016 уже подтвердили более 2 тысяч человек из 32 стран мира. Планируется прибытие участников из Японии, Китая, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, Сингапура и других стран.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

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