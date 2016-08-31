Александр Галушка: Люди поверили в Дальний Восток

- За первое полугодие 2016 года рост промышленного производства на Дальнем Востоке на 5,4% выше, чем в среднем по России, объем инвестиций пусть на немного - 1,8%, но вырос в начале 2016 года. Снизился и уровень безработицы. И есть тенденция, которую хочется выделить особо: за январь - июнь 2016 года естественный прирост населения составил 1397 человек, по сравнению с 2015 годом показатель вырос на 8,2%. Сократилось и число уезжающих из регионов ДФО. В некоторых субъектах зафиксирован прирост населения за счет жителей других регионов России, которые решились поменять место жительства. По итогам января - июня 2016 года миграционный прирост населения сложился в Хабаровском крае - плюс 242 человека (годом ранее миграционная убыль - 3114 человек), Сахалинской области - плюс 111 человек - и Чукотском автономном округе - плюс 26 человек. Это впервые с 1992 года такие позитивные показатели. Люди уезжали отсюда в 1990-е, в тучные 2000-е. И вот буквально у нас на глазах происходит перелом отрицательной динамики. Люди начинают верить в перспективы региона, появилась надежда. Главный показатель правильной работы в регионе - когда людям хочется жить и работать на Дальнем Востоке. Это говорит о том, что люди поверили в Дальний Восток.