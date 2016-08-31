Александр Галушка: Люди поверили в Дальний Восток

Глава Минвостокразвития Александр Галушка - о проекте «дальневосточный гектар», приросте населения в ДФО, а также об энергомосте между Россией, Японией, Кореей и Китаем
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка рассказал «Известиям» о том, как продвигается обкатка закона о «дальневосточном гектаре», о притоке людей в регионы ДФО, а также о проведении второго Восточного экономического форума. Он считает, что развитие Дальнего Востока - фактор роста всей страны.
- Почти два месяца прошло с момента вступления в силу закона о «дальневосточном гектаре», который позволяет в упрощенном порядке получать землю на Дальнем Востоке. Как идет обкатка нового проекта? Есть недовольные?
- Этот проект новаторский - в нем реализуются механизмы, позволяющие максимально облегчить доступ россиян к получению земли. Мы пошли на поэтапное внедрение. До 1 октября в проекте участвуют девять районов Дальнего Востока, а это, заметьте, не самые привлекательные муниципальные образования - многие значительно удалены от столиц регионов ДФО. Задача, которая реализуется до 1 октября, - обкатать организационную модель, технологию и сервис. И главное - обучить людей. Всплывают нюансы, которые предугадать невозможно на этапе подготовки. Все они отрабатываются. Государственные служащие учатся. С 1 октября 2016 года участки будут предоставляться уже на всей территории Дальнего Востока. А с 2017 года «дальневосточным гектаром» смогут обзавестись не только жители ДФО, а любой россиянин. При этом государство предъявляет одно требование: земля должна быть освоена по истечении пяти лет, иначе она будет возвращена государству. Тем же, кто освоил, ее бесплатно передадут в собственность.
- Что еще планируете сделать по этому проекту в ближайшее время?
- К октябрю у нас будет 30 типовых решений по использованию земли. Это своего рода бизнес-планы, как можно землю освоить. Также будем тиражировать истории успеха. Важно, чтобы человек мог посмотреть, как другими людьми используется земля, что на своем участке можно делать и насколько тот или иной род деятельности перспективен.
В сентябре в Думу будет внесен законопроект, уточняющий процедуру выделения «гектара». Часть поправок касается деятельности регионов и их возможности исключать отдельные территории по согласованию с министерством из зоны действия проекта. Кроме того, речь пойдет об изъятии участков в случае утраты российского гражданства. Землей должны пользоваться исключительно российские граждане.
- На ВЭФе планируется обсуждать энергокольцо Япония - Корея - Китай - Россия. Переговоры о возможности такого проекта были проведены на Петербургском экономическом форуме в июне. Каковы перспективы запуска проекта и что он даст России?
- У нас избыток энергомощностей на Дальнем Востоке, в Китай мы уже поставляем электроэнергию, и это выгодно. Поставки электроэнергии с Дальнего Востока на рынки Китая, Японии и Кореи отвечают интересам развития Дальнего Востока. Минэнерго завершает необходимые расчеты, и на форуме мы уже сможем обсудить на базе этого технико-экономического обоснования возможности заключения контракта, его рентабельность, источники финансирования и т. д. Но многое зависит от японских коллег. Именно они инициировали этот диалог, однако, по нашей информации, требуются изменения в японское законодательство. А через Японию можно ветку продолжить в Южную Корею. В рамках питерского форума мы начали диалог - это, по сути, продолжение на более глубоком уровне проработки данного вопроса.
- Как реализация новых проектов на Дальнем Востоке сказывается на показателях? Есть статистика?
- За первое полугодие 2016 года рост промышленного производства на Дальнем Востоке на 5,4% выше, чем в среднем по России, объем инвестиций пусть на немного - 1,8%, но вырос в начале 2016 года. Снизился и уровень безработицы. И есть тенденция, которую хочется выделить особо: за январь - июнь 2016 года естественный прирост населения составил 1397 человек, по сравнению с 2015 годом показатель вырос на 8,2%. Сократилось и число уезжающих из регионов ДФО. В некоторых субъектах зафиксирован прирост населения за счет жителей других регионов России, которые решились поменять место жительства. По итогам января - июня 2016 года миграционный прирост населения сложился в Хабаровском крае - плюс 242 человека (годом ранее миграционная убыль - 3114 человек), Сахалинской области - плюс 111 человек - и Чукотском автономном округе - плюс 26 человек. Это впервые с 1992 года такие позитивные показатели. Люди уезжали отсюда в 1990-е, в тучные 2000-е. И вот буквально у нас на глазах происходит перелом отрицательной динамики. Люди начинают верить в перспективы региона, появилась надежда. Главный показатель правильной работы в регионе - когда людям хочется жить и работать на Дальнем Востоке. Это говорит о том, что люди поверили в Дальний Восток.
- Вы анонсировали, что на ВЭФе подтвердили свое участие многие крупные бизнесмены. Кто, например?
- В форуме подтвердили участие 754 представителя бизнеса. В том числе 241 глава российских компаний, а также 57 глав крупнейших иностранных компаний. Это главы и топ-менеджеры таких компаний, как Daewoo, Panasonic Corporation, Mitsubishi Corporation, и другие. Причем мы также ждем представителей компаний Европы и США.
- А из политиков?
- Основным мероприятием станет пленарное заседание «Открывая Дальний Восток» с участием президента России Владимира ПУТИНА, японского премьера Синдзо АБЭ, президента Республики Корея ПАК Кын Хе. Модератором сессии заявлен экс-премьер-министр Австралии Кевин РАДД.
На форум прибудут зампред Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чэнь ЧАНЖИ (в ранге заместителя премьера), а также ряд министров, например министр по вопросам инвестиций Никарагуа Альваро БАЛЬТОДАНО, государственный министр Индии Нирмала СИТАРАМАН, министр энергетики и горнодобывающей промышленности Лаоса Хаммани ИНТИРАТ, министры Вьетнама и другие.
- В прошлом году на ВЭФе было заключено соглашений на 1,8 трлн рублей. В этом каковы прогнозы?
- По состоянию на 17 августа планируется подписание более 133 соглашений на общую сумму около 1 трлн рублей. Например, о строительстве комплекса по производству минеральных удобрений в Приморском крае с инвестициями на сумму 370 млрд рублей. Или соглашение о реализации инвестиционного проекта «Строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе Наталкинского золоторудного месторождения» - 98 млрд рублей - в Магаданской области. Намечено подписать соглашение о реализации инвестиционного проекта «Алмазодобывающее предприятие на месторождении Верхне-Мунского рудного поля» - 63 млрд рублей - в Якутии.
- По итогам прошлого ВЭФа в весеннюю сессию было принято несколько ключевых законопроектов: свободный порт Дальнего Востока (кроме Владивостока, режим свободного порта вводится в Хабаровском и Камчатском краях, Сахалинской области и на Чукотке). А что, на ваш взгляд, нужно оперативно принять в законодательном плане, чтобы облегчить работу на ДВ?
- В первую очередь речь идет о снижении энерготарифов для потребителей Дальнего Востока. Принято решение по приведению тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей на Дальнем Востоке до уровня среднероссийских в течение двух-трех лет. Если сейчас это 3,19 рубля, то на Дальнем Востоке есть регионы, где цена в два-три раза выше.
Кроме того, пакет предложений по совершенствованию законодательства о территориях опережающего развития, свободных портах, приоритетных инвестиционных проектах.
Это и упрощенный визовый режим в свободном порте Владивосток. Для введения последнего должны быть внесены поправки в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». В свободном порте Владивосток смогут предоставлять возможность оформления однократной восьмидневной въездной визы иностранным гражданам по упрощенной схеме. Виза будет оформляться в форме электронного документа. Это новаторское решение для России, поэтому потребовалось немного больше времени, чем мы ожидали, для того, чтобы запустить этот механизм.
- Чем гостей ВЭФа порадуют в качестве культурной программы?
- Мы постарались разнообразить время пребывания гостей Владивостока. Ожидается спортивная регата парусных яхт, благотворительный забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда, карнавальное шествие представителей субъектов ДФО, а также деловые приемы, где гости смогут в неформальной обстановке пообщаться с партнерами по бизнесу, завязать новые знакомства, дать старт перспективным деловым отношениям.
Намечен киномарафон в рамках Года кино, где покажут фильмы Сергея БОДРОВА («Монгол») и Никиты МИХАЛКОВА («Солнечный удар»), а также в списке показов значатся фильмы «Бой с тенью» Алексея СИДОРОВА и «Легенда №17» режиссера Николая ЛЕБЕДЕВА.
Любителям классического искусства Приморская сцена Мариинского театра представит оперу ЧАЙКОВСКОГО «Пиковая дама», а также попурри арий из известных опер и партий балетов. В Приморском краевом драматическом театре состоится премьера спектакля «Стена» по роману главы Минкультуры Владимира МЕДИНСКОГО.
- В чем принципиальное отличие второго форума от первого?
- Главная задача - показать, что изменилось за прошедший год. На первом форуме мы говорили о тех инструментах, которые только-только стали реализовываться, например территории опережающего развития, или планировались к реализации, такие как свободный порт Владивосток. На втором - сам бизнес расскажет о том, что уже удалось сделать. Безусловно, все механизмы и инструменты развития Дальнего Востока должны быть не статичными, а изменяться и совершенствоваться. Площадкой для открытых обсуждений и стал Восточный экономический форум. Все сессии и круглые столы направлены на прицельный диалог с инвесторами, которые уже пришли на Дальний Восток или планируют это сделать.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.