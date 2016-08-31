Азиатское энергокольцо заискрит на ВЭФе

«У нас есть интересный проект «Энергомост», предполагающий возможность поставки электроэнергии в Японию с территории Сахалина, - говорил два года назад гендиректор ПАО «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ. - Сахалинская энергосистема имеет большой коэффициент резервирования, то есть генерация примерно на 30% превышает спрос, и острову приходится оплачивать дополнительную мощность. А потому первым шагом в реализации проекта может стать дозагрузка резервных мощностей Сахалина за счет экспорта в Японию. При полной реализации имеющихся проектов развития острова можно будет передавать до 500 МВт. Уже позднее возможно строительство дополнительной экспортно ориентированной генерации мощностью до 1 ГВт. Наиболее отдаленный этап проекта — это смыкание энергосистемы Сахалина с материковой частью, чтобы транспортировать в Японию электроэнергию, выработанную на гидростанциях Дальнего Востока. В целом по этому проекту есть заинтересованность в реализации на уровне правительств обеих стран».