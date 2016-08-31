Азиатское энергокольцо заискрит на ВЭФе

Одной из ключевых тем, которые будут рассматриваться в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), станет возможность заключения контракта о поставках электроэнергии на рынки Китая, Японии и Южной Кореи. На данном этапе проект Азиатского энергокольца сдерживает необходимость внесения изменений в японское законодательство, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Еще на июньском Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА заявил, что проведены переговоры с японскими партнерами, с JBIC (Банк Японии по международному сотрудничеству. – Прим. авт.) и SoftBank, которые подтвердили готовность финансировать проект «энергетического кольца» между Россией и Японией. А в перспективе через Японию линию можно будет продлить и до Южной Кореи.
«У нас избыток энергомощностей на Дальнем Востоке, в Китай мы уже поставляем электроэнергию, и это выгодно. Поставки электроэнергии с Дальнего Востока на рынки Китая, Японии и Кореи отвечают интересам развития Дальнего Востока. Минэнерго завершает необходимые расчеты, и на форуме мы уже сможем обсудить на базе этого технико-экономического обоснования возможности заключения контракта, его рентабельность, источники финансирования и т. д.», - сообщил министр по развитию Дальнего Востока.
Для решения вопросов о поставках электроэнергии из России в Японию, а также в рамках энергокольца Россия - Япония – Южная Корея - Китай при Минвостокразвития уже создана специальная рабочая группа.
Идея строительства энергомоста между Россией и Японией обсуждается с 2000 года. Стоимость проекта ранее оценивалась в $5,6 млрд. Проект энергомоста в Японию курирует «РусГидро». В июне прошлого года сообщалось, что «РусГидро» рассматривает японские Mitsui и JBIC в качестве возможных партнеров в проекте строительства энергомоста Сахалин - Хоккайдо. Бывший глава «РусГидро» Евгений ДОД сообщал, что компания ведет активные переговоры с большим количеством компаний, но считает, что именно Mitsui и JBIC могут стать якорными инвесторами проекта энергомоста - наряду с «РусГидро». Японцы ждут
«У нас есть интересный проект «Энергомост», предполагающий возможность поставки электроэнергии в Японию с территории Сахалина, - говорил два года назад гендиректор ПАО «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ. - Сахалинская энергосистема имеет большой коэффициент резервирования, то есть генерация примерно на 30% превышает спрос, и острову приходится оплачивать дополнительную мощность. А потому первым шагом в реализации проекта может стать дозагрузка резервных мощностей Сахалина за счет экспорта в Японию. При полной реализации имеющихся проектов развития острова можно будет передавать до 500 МВт. Уже позднее возможно строительство дополнительной экспортно ориентированной генерации мощностью до 1 ГВт. Наиболее отдаленный этап проекта — это смыкание энергосистемы Сахалина с материковой частью, чтобы транспортировать в Японию электроэнергию, выработанную на гидростанциях Дальнего Востока. В целом по этому проекту есть заинтересованность в реализации на уровне правительств обеих стран».
Участником проекта Азиатского энергокольца планирует стать и электросетевой холдинг «Россети». В марте 2016 года «Россети», японская Softbank, «Государственная электросетевая корпорация Китая» и южнокорейская KEPCO заключили меморандум о создании плана развития объединенной энергосистемы стран Северо-Восточной Азии.
«Мы договорились сделать до конца 2016 года расчеты: как, какие маршруты. То есть мы сейчас уже перешли от стадии разговоров к стадии реализации. Я думаю, что нам потребуется полтора-два месяца, чтобы сделать укрупненные расчеты: какую генерацию надо, какие линии, то есть, я бы так сказал, этап, предшествующий технико-экономическому обоснованию проекта», - пояснил первый заместитель генерального директора «Россетей» Роман Бердников в кулуарах ПМЭФ.
При этом импорт электроэнергии в Японию сейчас запрещен, и вопрос разрешения необходимо прорабатывать на межправительственном уровне. Но Бердников отметил позитивное сотрудничество с японскими партнерами.
«Японцы сейчас являются более сильным драйвером (реализации идеи энергокольца. – Прим. авт.), чем мы. Они привлекли Softbank, они привлекают JBIC», - отмечал Бердников.
Еще один проект «РАО ЭС Востока» предусматривает строительство электроэнергетической инфраструктуры для экспорта электроэнергии из Приморья в северокорейскую торгово-экономическую зону (ТЭЗ) «Расон». ТЭЗ и в настоящее время испытывает дефицит электроэнергии, а согласно прогнозам, нагрузка к 2025 году должна подскочить в 20 раз — с 30 МВт в 2014 году до 600 МВт. Если российским энергетикам все-таки удастся договориться с администрацией ТЭЗ о ценовых условиях, на первом этапе для удовлетворения потребностей импортера будет достаточно лишь строительства новых ЛЭП 110 кВ до границы с КНДР в Хасанском районе Приморского края. В перспективе возможно расширение электросвязи путем строительства ЛЭП 220 кВ и наращивание экспорта. Ветер в помощь
Для энергоснабжения торгово-экономической зоны холдинг также планировал построить четыре ветропарка общей мощностью 60 МВт по обе стороны границы. В качестве площадок на российской территории рассматриваются порт Посьет и мыс Поворотный.
«За счет таких проектов мы сможем развивать собственную инфраструктуру. Дело в том, что заявленная корейцами на перспективу мощность потребует не только строительства дополнительных сетей, но и создания новых мощностей на территории Приморского края, которые смогут также в дальнейшем быть использованы для энергоснабжения собственных потребителей», - пояснял заместитель гендиректора ПАО «РАО ЭС Востока» по стратегии и инвестициям Алексей КАПЛУН.
ПАО «РАО ЭС Востока» и японская корпорация Komaihaltec inc. уже ведут переговоры с заводами Приморского края о возможной организации производства элементов ветроэнергетических установок (ВЭУ).
Представители японских компаний уже предварительно посетили ряд предприятий Приморья. Следующим шагом станет работа инженерно-технических делегаций: японские специалисты посетят заводы Приморья, чтобы оценить пригодность потенциальных площадок для локализации производства элементов ВЭУ, а представители российских предприятий отправятся в Японию, чтобы изучить, как подобное производство организовано там.
Ранее Komaihaltec предложила перевести часть Приморья на автономные энергетические системы.
«К настоящему моменту «РАО ЭС Востока» определило общий потенциал реализации проектов ветрогенерации в изолированных зонах ДФО - 147 установок совокупной мощностью 44 МВт. В свою очередь, Komaihaltec представила требования к заводам-изготовителям. Отбор участников проекта будет вестись в том числе и с учетом создания территорий опережающего развития, а также нового таможенного режима Владивостока», - поясняла пресс-служба российского энергохолдинга.
Досье "Золотого Рога": Комплексная программа «РАО ЭС Востока» по внедрению технологий возобновляемой энергетики предполагает до 2020 года строительство на Дальнем Востоке 178 солнечных станций и ветроэнергетических комплексов суммарной мощностью около 146 МВт. В настоящее время в регионе функционируют 13 солнечных станций в Якутии и 4 ветроэнергетических комплекса в Камчатском крае, Сахалинской области и Якутии.
Олег КЛИМЕНКО.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.