Глава МЧС ввел режим чрезвычайной ситуации в Приморье

«Я ввел режим функционирования - чрезвычайная ситуация - для Главного управления МЧС по Приморскому краю и для всех подразделений Приморья. Выполняйте все необходимые мероприятия и там, где потопления произошли, и там, где есть риски подтоплений», - заявил Пучков в ходе селекторного совещания в среду.