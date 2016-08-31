Как получить налоговый вычет

Право на получение налоговых вычетов за приобретение жилья, лечение и обучение появилось 15 лет назад. В последние два-четыре года россияне могут вернуть 13% с затрат на софинансирование пенсии, инвестиционную деятельность в рамках индивидуального счета, инвестиционное и добровольное медицинское страхование. Как следствие, сегодня из общего количества поданных приморцами налоговых деклараций около 60% приходится на налоговые вычеты.
Камеральные проверки налоговых деклараций на положенные законом имущественные и социальные вычеты не останавливаются круглый год. Срок подачи таких деклараций не ограничен пресловутым 30 апреля.
Только 3% дальневосточников оформляли налоговый вычет за последний год. Хотя 43% хорошо осведомлены о существовании такого вычета и 22% как минимум что-то слышали о таком праве. Подобные данные опубликовало Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).
По опыту корреспондента Деловой газеты «Золотой Рог», основных трудностей в возврате средств сегодня стоит ожидать не от налоговой инспекции. Специалисты налоговой службы замечают, что некоторую сложность для налогоплательщиков составляет получение справки 2-НДФЛ у частных фирм. Особенно после увольнения сотрудника. Другие вопросы в налоговой решают в ходе рабочей беседы и приглашения налогоплательщика в камеральные отделы районных налоговых инспекций. Уменьшения объема деклараций по вычетам за последние годы здесь не наблюдают. 59,4% деклараций – налоговые декларации на разнообразные вычеты для граждан. Соберите документы на лечение и обучение
Не пренебрегайте хранением всех договоров, справок и чеков, которые выдают вам медицинские и образовательные учреждения. Не машите рукой на «копейки», а рационально собирайте документ к документу.
Итак, вы заплатили за обучение своего ребенка в образовательном центре (языковом, развивающем и т.д.), оплатили операцию, анализы, прививки или прием у доктора в частной клинике. Вам должны выдать кассовый чек или квитанцию, договор с заведением.
90% всех предприятий медицинской и образовательной направленности в Приморье законопослушны. Поэтому в начале следующего года после получения услуги (а по закону в течение 3–х лет после произведенных трат) вы можете взять справку в бухгалтерии этих заведений и подать в налоговую инспекцию декларацию на возврат.
При посещении финотдела или бухгалтера возьмите с собой паспорт (его копию), ИНН (его копию), договор и все квитанции и чеки. Это ускорит выдачу искомой справки для налоговой инспекции. В среднем через неделю весь пакет от медицинского или образовательного учреждения для заполнения декларации 3-НДФЛ будет у вас на руках. Каждое такое учреждение должно предоставить пациенту, оплатившему услуги, лицензию на медицинскую или образовательную деятельность. Образовательные организации также должны предоставить справку в произвольной форме о прохождении очного обучения вашего ребенка в определенный срок. Подобные справки налоговые инспекции принимают только в виде подлинника. Если затраты производились несколько лет подряд, и если вы намерены предоставить декларации за несколько лет, попросите оформить сразу несколько справок. В то же время налоговые инспекции принимают копии договоров на осуществление медицинских и образовательных услуг.
Некоторые медицинские заведения края в определенный период не выдавали договоры на мелкие платные услуги. Камеральная проверка, которая будет произведена налоговой инспекцией на основании выданных вам когда-то чеков и справок об услугах, служит весомым аргументом для бухгалтерии.
Порой затраты на медикаменты, которые выписывает нам, нашим родителям и детям участковый или лечащий врач в больнице, превышают денежные средства, ушедшие на врачебные манипуляции. 13% потраченных средств также есть возможность вернуть: если вы взяли рецепт (попросили его выписать) на бланке. При покупке средств в аптеках просите выписать к кассовому также копию чека с перечислением приобретенных средств. Впоследствии, обратившись в районную поликлинику с рецептом врача, чеками, их копиями, вы сможете попросить специальную справку для вычетов. Специалисты налоговой службы отмечают, что перечень лекарств, 13% от затрат на которые будут возвращены, содержится в Постановлении Правительства № 201 от 19.03.2001. 120 тыс. рублей – максимальная сумма, истраченная на ДМС, лечение и обучение, которая принимается к возврату 13 %. Плюсом рассмотрят еще 50 тыс. рублей, потраченные по указанным статьям на детей налогоплательщика. В итоге гражданин может получить налоговые вычеты на сумму 22100 рублей. Накопительное страхование и инвестиции
По словам налоговых инспекторов районных инспекций Владивостока, треть деклараций на вычеты приходится сегодня именно на добровольное медицинское и накопительное страхование. Ежегодные суммы взносов составляют около 30 тыс. рублей, справки за них можно получить, как правило, в одном учреждении.
Приморцы уже подают декларации о получении налоговых вычетов за открытие индивидуальных инвестиционных счетов, количество их невелико, буквально единицы. Максимальный вычет с 400 тыс. рублей составит 52 тыс. рублей (13%). Полный пакет документов, требуемый в налоговой, наряду со справкой 2-НДФЛ от работодателя, копией паспорта и ИНН включает генеральное соглашение и заявление на комплексное обслуживание от банка или брокера (документ, подтверждающий факт открытия ИИС), а также платежные документы, подтверждающие зачисление денежных средств на ИИС (квитанция, платежное поручение о заводе средств). Аналогичный пакет документов необходим и при направлении денег на добровольное пенсионное страхование. Сложный имущественный вычет
Налоговый вычет за покупку жилья самый документоемкий, но, как правило, здесь понятно, за какие суммы бороться. При имущественном вычете (приобретении жилья) советуем составлять декларацию на работающего члена семьи (супруга или супругу), имеющего максимальный «белый» доход в период покупки недвижимости. Это позволит увеличить ежегодный налоговый вычет. Имущественный вычет – единственный бонус от государства, который не ограничен тремя годами от осуществления покупки. То есть вернуть 13% возможно и спустя 10 лет после приобретения заветных квадратных метров.
Специалисты налогового права говорят, что существует несколько периодов, по которым исчисляется имущественный вычет на приобретение недвижимости для граждан. Если оплата по договору купли-продажи производилась до 1 января 2003 года, то возврат 13% будет произведен с 600 тыс. рублей; если до 1 января 2008 года - с 1 млн рублей. Если расходы на покупку недвижимости были произведены с 2008 года, то – с 2 млн рублей. Кстати, имущественный вычет можно увеличить за счет уплаченных процентов по кредиту, целью которого было приобретение объекта недвижимости, скажем, квартиры (на сумму до 3 млн рублей). Максимальная сумма возврата по имущественному вычету составит 260 тыс. рублей, плюс возврат с процентов. Как правило, возврат налога на доходы происходит в течение трех лет.
Имущественный вычет не предоставляется, если строительство или приобретение жилого дома либо квартиры оплачивается только за счет средств работодателей, государственных или региональных субсидий, с помощью материнского капитала. В случае оплаты гражданами за счет собственных средств разницы между величиной вышеуказанных вложений и стоимостью приобретаемого жилья получить имущественный вычет можно. Только при совершении сделок надо учитывать, что в договорах инвестирования, передачи или купли-продажи обязательно должны быть выделены расходы на приобретение квартиры, которые налогоплательщик несет за свой счет. Скачайте декларацию
В налоговой инспекции настоятельно советуют обратиться к автоматизированной программе при заполнении декларации 3-НДФЛ. Ее актуальная форма размещена за сайте www.nalog.ru.
Программу можно самостоятельно установить на рабочий или домашний компьютер и заполнить, заручившись всеми справками, в первую очередь 2-НДФЛ от работодателя и справками от учреждений, где обозначены общие суммы расходов, понесенных налогоплательщиком. В документе всю арифметику подсчитывает программа и разносит по специализированным страницам. Останется лишь распечатать документ.
Перед посещением налоговой инспекции внимательно подготовьте весь пакет документов. Так, если вы оплачивали не свое лечение, обучение или страхование, а близких родственников (родителей, детей, супругов), то необходимо предоставить и документы, доказывающие родство. Для супруга (супруги) это копия свидетельства о браке, для родителей – копия свидетельства о рождении налогоплательщика, для детей – копия свидетельства о рождении того ребенка, лечение или обучение которого оплачивалось. Если несовершеннолетний ребенок является усыновленным, то для подтверждения родства предоставляется копия свидетельства об усыновлении.
Стоит отметить, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о предоставлении налогоплательщику возможности получения социального налогового вычета у работодателя по договору добровольного страхования жизни до окончания налогового периода.
КСТАТИ Документов мало не бывает
Документы, которые необходимы для предоставления в налоговую инспекцию по имущественному вычету, наибольшие по количеству. Только предоставление их совместно с декларацией 3-НДФЛ позволит получить вычет.
Для подтверждения права на имущественный налоговый вычет налогоплательщик представляет:
• договор о приобретении квартиры, доли (долей) в ней или прав на квартиру в строящемся доме;
• акт о передаче квартиры, доли (долей) в ней налогоплательщику (новострой);
• документы, подтверждающие право собственности на квартиру или долю (доли) в ней (для вторичного рынка жилья);
• платежные документы, подтверждающие факт уплаты денежных средств по произведенным расходам.
Судебное решение о признании права собственности на квартиру также является документом, на основании которого налогоплательщик может получить имущественный налоговый вычет.
В качестве платежных документов, подтверждающих оплату расходов, можно представить:
– расписки продавца о получении денег (в произвольной форме);
– документы, подтверждающие уплату процентов по целевому кредиту (займу), израсходованному на приобретение (строительство) жилья;
– квитанции к приходным ордерам;
– платежные поручения;
– товарные и кассовые чеки;
– выписку банка о перечислении денег со счета;
– акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца;
– другие документы, подтверждающие факт осуществления расхода.
Яна МАЛЬЦЕВА.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.