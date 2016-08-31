Как получить налоговый вычет

При посещении финотдела или бухгалтера возьмите с собой паспорт (его копию), ИНН (его копию), договор и все квитанции и чеки. Это ускорит выдачу искомой справки для налоговой инспекции. В среднем через неделю весь пакет от медицинского или образовательного учреждения для заполнения декларации 3-НДФЛ будет у вас на руках. Каждое такое учреждение должно предоставить пациенту, оплатившему услуги, лицензию на медицинскую или образовательную деятельность. Образовательные организации также должны предоставить справку в произвольной форме о прохождении очного обучения вашего ребенка в определенный срок. Подобные справки налоговые инспекции принимают только в виде подлинника. Если затраты производились несколько лет подряд, и если вы намерены предоставить декларации за несколько лет, попросите оформить сразу несколько справок. В то же время налоговые инспекции принимают копии договоров на осуществление медицинских и образовательных услуг.