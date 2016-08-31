Китай распробовал приморское

«Российская продукция считается экологически чистой ввиду того, что в нашей стране более строгие нормы. Так, особым спросом пользуются продукты с этикетками исключительно на русском языке. Это говорит о большом доверии к отечественным производителям. Что касается именно приморской продукции, популярны в Китае молочная продукция, мороженое и мед», - сказал Денис Бочкарев, слова которого приводит primorsky.ru.