Китайцы во Владивостоке будут приглядываться и анализировать

В 2013 году инвестиции Хэйлунцзяна в Россию составили $510 млн, в 2014 году возросли до $1,48 млрд, а в 2015 году - до $4,17 млрд. Территории отводится ключевая роль в создании транспортных коридоров через Россию. В то же время сегодня на всем протяжении границы между провинцией Хэйлунцзян и регионами Дальнего Востока есть единственный коридор в Суйфэньхэ. Правительство провинции уже подготовило проект инфраструктурной интеграции с Дальним Востоком, который предполагает строительство высокоскоростной железной дороги от Харбина до Владивостока, а также стыковку автодорог на границе.