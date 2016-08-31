Корея просит поддать газу

«Ресурсы нефть и газ поставляются в Северо-Восточную Азию из стран Ближнего Востока, и мы говорим о существовании так называемой «нефтяной премии». Мы считаем, что, с расширением поставок из России, мы можем сократить эту нефтяную премию, которую вынуждены на себе нести страны Азии. Во-первых мы видим, как стремительно растет потребление нефти и газа в странах Северо-Восточной Азии, и мы предполагаем, что к 2030 году объемы использования увеличатся до астрономических показателей. Мы считаем, что удовлетворять этот спрос можно за счет ресурсов Дальнего Востока и Сибири. Встает вопрос: каким образом поставлять эти ресурсы? Мы знаем, что более 80% нефти экспортируется Россией в Европу, президент Путин заявил, что необходимо менять такую зависимость и переориентировать эти поставки на азиатский рынок. Мы считаем, что потенциал сотрудничества высок, так как мы имеем короткое логистическое плечо и это является огромным преимуществом. Мы считаем, что на пике нефтяное производство будет к 2020 году. Будет расти и производство натурального природного газа. Увеличивается также производство угля, и мы видим, что прирост - на уровне 3%. Перед Россией открываются широкие возможности расширения поставок. На первом этапе это будут Китай и Северная Корея, на втором - Республика Корея. Мы знаем, что у России с Северной Кореей заключено соглашение о поставке избыточной электроэнергии в свободную экономическую зону «Расон».