Крым на ВЭФ во Владивостоке раскроет инвестиционный потенциал

«Для Крыма это, прежде всего, развитие туристических кластеров. Я на форуме буду предлагать и представлять все шесть кластеров, это конкретные инвестиционные площадки в городах Саки и Евпатории, поселке Коктебель, а также в Черноморском, Ленинском, Бахчисарайском районах, которые мы считаем выгодными для инвесторов. Из средств федерального бюджета на развитие инфраструктуры шести туристических кластеров Крым за пять лет должен освоить 22,5 млрд рублей, это дороги, подведение коммуникаций. То есть будут созданы площадки, куда сможет прийти инвестор и вложить средства», - сказал министр курортов и туризма Крыма Сергей СТРЕЛЬБИЦКИЙ.