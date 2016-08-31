Молодые лидеры из 45 стран мира во Владивостоке обсудили транспортные проблемы региона

Молодые лидеры из 45 стран мира прибыли во Владивосток с целью ознакомиться с современным состоянием и перспективами транспортного сообщения между Азией и Европой, а также узнать о взаимодействии региона со странами АТР в области торговли и реализации совместных проектов в экономической и социокультурной сферах. Как сообщил корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог», доклады местных ученых о транспортных проблемах и перспективах развития региона вызвали особенный интерес у ребят.