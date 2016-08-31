На Дальнем Востоке создана еще одна территория опережающего развития

«Создание ТОР «Амуро-Хинганская» будет способствовать формированию условий для укрепления экономических позиций РФ в странах АТР и стимулированию социально-экономического развития Еврейской автономной области через создание дополнительных рабочих мест, новых промышленных объектов, привлечение инвестиций, что обеспечит увеличение налоговых поступлений в федеральный, региональный и местные бюджеты», - говорится в справке к документу, подготовленной Минвостокразвития.