На Дальнем Востоке ждут любых инвесторов

Инвестиционные проекты, реализуемые на Дальнем Востоке, могут получить необходимую административную поддержку и официальное включение их в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Соответствующее постановление о внесении изменений в методику отбора и поддержки инвестпроектов подписано председателем правительства России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.
«Нам важен любой инвестор на Дальнем Востоке, по его желанию мы готовы разработать для проекта индивидуальную «дорожную карту» по мерам административной поддержки, решать конкретные проблемы, помогать в успешной реализации проекта. Это открытая позиция, процедура прозрачная, утверждена правительством России. Любой инвестор, который желает воспользоваться такой формой поддержки, может это сделать», - подчеркнул Александр ГАЛУШКА.
По мнению министра, «принятие данного постановления правительства является ещё одним шагом в практической реализации утверждённой 9 августа 2016 года новой редакции государственной программы развития Дальнего Востока, в которой заложен приоритет частных инвестиций».
По его словам, «значение имеют и государственные вложения, но они рассматриваются как катализатор экономического процесса и способ привлечения частных средств. Если частные инвестиции невозможны, может подключиться бюджет», - утонил глава Минвостокразвития.
Министр напомнил, что в идее новых инструментов развития Дальнего Востока уже изначально заложено стимулирование частных инвесторов. Среди примеров реализации нового принципа - механизм ТОР, Свободный порт Владивосток, инфраструктурная субсидия инвестиционным проектам, льготное кредитование со стороны Фонда развития Дальнего Востока. С их помощью удалось привлечь в экономику макрорегиона 1,16 трлн рублей, из них 80 млрд - государственные вложения, а более 1 трлн - частные инвестиции. «То есть на один бюджетный рубль приходится 12 рублей частных инвестиций. Это практическое воплощение нового подхода», - уточнил Александр Галушка.
«Мы не планируем останавливаться на достигнутом. Уже внедренные и планируемые к внедрению механизмы привлечения инвесторов будут обсуждаться на полях второго Восточного экономического форума, 2-3 сентября во Владивостоке», - подытожил глава Минвостокразвития.
Евгений СИДОРОВ.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.