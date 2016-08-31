На Дальнем Востоке ждут любых инвесторов

Министр напомнил, что в идее новых инструментов развития Дальнего Востока уже изначально заложено стимулирование частных инвесторов. Среди примеров реализации нового принципа - механизм ТОР, Свободный порт Владивосток, инфраструктурная субсидия инвестиционным проектам, льготное кредитование со стороны Фонда развития Дальнего Востока. С их помощью удалось привлечь в экономику макрорегиона 1,16 трлн рублей, из них 80 млрд - государственные вложения, а более 1 трлн - частные инвестиции. «То есть на один бюджетный рубль приходится 12 рублей частных инвестиций. Это практическое воплощение нового подхода», - уточнил Александр Галушка.