Открыт первый участок скоростной трассы Владивосток - Находка - порт Восточный

К дороге Артем - Находка, по которой нам все еще приходится ездить, сегодня можно смело применить выражение: «Только в России дороги объезжают по обочине». Чтобы в этом убедиться, не надо ехать до Находки, достаточно прокатиться от поворота на Большой Камень до пос. Смоляниново. Корреспондент газеты «Золотой Рог» это сделал, насчитав на отрезке в 35 км более 15 глубоких ям. Удивляет то, что на всем этом участке нет ни одного знака, обозначающего опасный или аварийный участок дороги. Лишь в пос. Царевка установлен знак «Неровная дорога», но он стоит там уже несколько лет.