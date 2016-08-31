Корреспондент газеты «Золотой Рог» проехал по новому участку автотрассы Владивосток - Находка - порт Восточный. А заодно - и по старому…
Открыт первый участок скоростной трассы Владивосток - Находка - порт Восточный. Он представляет собой четырехполосную дорогу протяженностью 13,5 км, которая прошла в обход города Артема. Торжественное событие состоялось на прошлой неделе в присутствии губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО и полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия ТРУТНЕВА. Ведь дорога станет частью международного транспортного коридора «Приморье-1», который соединит крупнейший порт на Дальнем Востоке - порт Восточный - с китайской провинцией Хэйлунцзян.
- Этот участок имеет стратегическое значение для развития логистики, транспортного сообщения в Приморском крае и на Дальнем Востоке, - подчеркнул Юрий Трутнев на церемонии.
Первый отрезок будущего транспортного коридора начинается в районе развязки на старый терминал владивостокского аэропорта Кневичи и заканчивается на выезде из Артема, в районе поворота на поселок Силинский. Строить его начали в ноябре 2013 года, а пустить в строй обещали в мае этого. Помешали обстоятельства, пришлось переносить тепловые сети и линию электропередачи, а также делать высокую насыпь на заболоченной местности.
На дороге построены две развязки, четыре путепровода и четыре моста. Дорожное покрытие сделано из цементобетона, выдерживающего нагрузку 11,5 тонн на ось. Ему не страшны перепады температур и сильные осадки. Нормативный срок эксплуатации такой дороги до капитального ремонта составляет 25 лет, при этом подрядчик дает на нее семилетнюю гарантию. На новой магистрали будет установлен разрешенный скоростной режим до 110 км в час.
Дорога получилась очень живописной, ее преимущество по сравнению со старой в том, что она выполнена без больших перепадов высот, имеет леерные ограждения, разгонные полосы, съезды и даже разметку для приземления вертолетов. Впрочем, разве можно ее сравнивать со старой двухполосной дорогой.
Впереди строительство второго участка автомагистрали Владивосток - Находка - порт Восточный протяженностью 25 км. По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства края Александра ШВОРЫ, оно начнется уже в этом году.
- Следующий участок запроектирован, заключено соглашение с Росавтодором, - сказал он на церемонии открытия первого участка автомагистрали. - Он будет заканчиваться перед Большим Камнем развязкой.
Строительство второй очереди оценивается в 20,9 млрд рублей. На него предусмотрены средства в краевом бюджете и в федеральной целевой программе. Край надеется на привлечение инвесторов. Дорогой живо интересуются китайцы, отметил Швора, но пока какого-либо инвестиционного соглашения с ними не подписано.
Строительство второго участка автомагистрали планируется завершить за четыре года и сдать его в эксплуатацию в 2020 году.
А пока от Артема до Находки приходится ездить по весьма проблемной дороге. Более того, отдельные ее участки не поддаются никакой критике. Дорога до Находки никогда не была идеальной, особенно после зимы. Но обычно к началу массового туристического сезона ее приводили в более или менее приличное состояние. Сегодня же по ней местами ездить просто опасно. На краевой, перегруженной машинами трассе есть участки, оставшиеся без асфальтового покрытия, например в пос. Смоляниново. Дорожники не позаботились этим летом полноценно провести даже ямочный ремонт.
К дороге Артем - Находка, по которой нам все еще приходится ездить, сегодня можно смело применить выражение: «Только в России дороги объезжают по обочине». Чтобы в этом убедиться, не надо ехать до Находки, достаточно прокатиться от поворота на Большой Камень до пос. Смоляниново. Корреспондент газеты «Золотой Рог» это сделал, насчитав на отрезке в 35 км более 15 глубоких ям. Удивляет то, что на всем этом участке нет ни одного знака, обозначающего опасный или аварийный участок дороги. Лишь в пос. Царевка установлен знак «Неровная дорога», но он стоит там уже несколько лет.
Не знающий водитель, а таких в пик туристического сезона и поездок к морю на юге Приморского края много, не получив предупреждения о приближении к опасному участку, легко может оказаться в сложной ситуации. Даже днем, а что говорить о ночной езде? Ночью поездка по такой дороге без наличия предупреждающих знаков просто опасна для жизни.
Движение по дороге Находка - Владивосток очень насыщенное. Чтобы не быть голословными, мы посчитали число автомашин, которые прошли за 10 минут в обе стороны через пос. Царевка в Шкотовском районе. Был понедельник, 11 часов утра, участок дороги представляет собой две полосы, т. е. по одной в обе стороны. За 10 минут по ней прошло 125 машин! Т. е. одна машина каждые 5 секунд.
В воскресенье дорога от Большого Камня до Шкотово превращается в сплошной поток медленно двигающихся в сторону Владивостока машин. И те, кто в конце концов устает ехать, идут рядом с автомобилем. Так даже безопаснее. Замечательно, что через четыре года эта дорожная проблема отпадет. Но должно пройти еще четыре года! Все ли доедут до того светлого времени?
Кстати, стало известно, что участок автомобильной дороги от Черниговки до Спасска-Дальнего сделают четырехполосным. Об этом доложили губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому в ходе осмотра им трассы. Напомним, вопрос о состоянии дороги, соединяющей село Черниговка и Спасск-Дальний, озвучили жители территории в ходе общения с губернатором.
Досье "Золотого Рога": Знак 1.16 «Неровная дорога» предупреждает водителя о том, что он подъезжает к участку дороги, на поверхности которого могут быть ямы, выбоины и другие неровности. Такие знаки, как правило, устанавливают на аварийных участках проезжей части дороги или там, где производится ее ремонт.
Как доложил главе края директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александр Швора, автодорога является частью федеральной трассы А-370 Хабаровск - Владивосток. Запланирована масштабная реконструкция данного участка. По словам директора департамента, к настоящему времени уже разработан проект реконструкции участка от Спасска-Дальнего в сторону Дмитриевки, в следующем году планируется завершить проектирование дороги от Дмитриевки до Сибирцева. В настоящее время в рамках содержания проводится ямочный ремонт дороги.
Надежда ВОРОНЦОВА.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.