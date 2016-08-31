Порт Козьмино: успешный проект поколений

Отгрузка нефти из ООО «Транснефть - Порт Козьмино» с момента запуска в 2009 году идет по нарастающему графику, в итоге за семь лет работы грузооборот порта увеличился вдвое. Если в 2010 году объем отгрузки составил 15,3 млн тонн, то в 2015 году - рекордные 30,4 млн тонн. В 2016 году планируется отгрузить на экспорт более 31 млн тонн нефти.