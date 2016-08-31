Путин начал работу во Владивостоке с посещения Владивостокского президентского кадетского училища

«Мы для чего создаем филиалы из кадетских училищ? С тем, чтобы обеспечить единый методический подход подготовки воспитанников, повысить уровень преподавания. А Санкт-Петербург не должен останавливаться на сегодняшних своих рубежах, а нужно идти дальше. Для этого необходимо наладить хорошие - у вас уже есть, но, тем не менее, нужно и дальше это делать - контакты с высшими военными учебными заведениями страны, и Петербурга в частности, где сосредоточены основные военно-морские высшие учебные заведения», - сказал глава государства.