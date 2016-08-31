Путин проинспектирует "Звезду" и откроет океанариум на острове Русский

«В День знаний (1 сентября – «ЗР») глава государства ознакомится с организацией учебного процесса в одной из школ Владивостока, а также посетит филиал Нахимовского военно-морского училища (Владивостокского президентского кадетского училища). Владимир Владимирович Путин, кроме того, проинспектирует ход создания судостроительного комплекса «Звезда», работа которого обеспечит возможность постройки и обслуживания судов различных классов", - сообщает пресс-служба Кремля.