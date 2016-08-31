Сотрудничеству климат не помеха

Строительство тепличного комплекса началось 5 июля 2016 года, когда в торжественной обстановке был заложен его фундамент. На площади 1 024 кв. м началось строительство собственно теплицы для выращивания овощей, зелени и салатной линии, а также теплоэнергетического центра, офисных, складских и вспомогательных зданий. Возведение второй очереди комплекса начнется в 2017 году на площади уже в 16 тыс. кв. м. Третью очередь предполагается ввести в строй в 2020 году. В общей сложности тепличное хозяйство займет площадь 32 тыс. кв. м и выйдет на проектную мощность к 2021 году. Теплица оснащается оборудованием и инженерно-технологическими системами, позволяющими организовать непрерывное производство овощной продукции в защищенном грунте с автоматическим управлением микроклиматом и минеральным питанием. Использование ручного труда при этом минимально.