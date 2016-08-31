Во Владивостоке в бухте Диомид судовладельцы швартуются к металлолому

Иначе как объяснить, что в одной из оживленных бухт порта Владивосток суда спокойно швартуются к металлолому, которым владеет некий гражданин? В любом развитом порту мира капитан порта за такие выкрутасы судовладельца был бы снят с должности и попал бы под служебное расследование. А капитаны, допустившие подобное, были бы лишены дипломов. Во Владивостоке портовые власти научились просто не замечать швартовок десятков судов к притопленному куску металла!!! Не исключено, что и другие капитаны судов, глядя на эту вседозволенность, начнут швартоваться не там, где разрешается, а там, где судовладельцу платить за швартовку не нужно. Росприродназор зовут на помощь