Юрий Трутнев: Закон об одном гектаре - это революция

- Японцы проявляют большую активность, они быстрые. Есть проект, связанный с созданием производства домов в Приморском крае компанией Iida Sangyo. Мы с ними пока дискутируем на тему процента переработки на территории Российской Федерации. То есть мы точно не готовы создавать условия, при которых нашу древесину будут перерабатывать в Японии. Также есть очень интересное предложение о строительстве медицинского центра, но придется переделывать законодательство, потому что японские специалисты будут применять свои методики. В рамках закона о свободном порте это сделать можно. Также обсуждаем с Японией энергокольцо. Это сложный проект, но так вышло, что простых проектов с ними нет. Из простых только теплицы, и их уже построили. Они хотят расшириться в два раза, мы говорим: «Пожалуйста».