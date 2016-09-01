Амурский тигр "заставит" бежать участников Восточного экономического форума во Владивостоке

«Экономика определяет вектор и степень развития общества, а это напрямую связано с балансом «природа – человек». Наша общая задача, чтобы при экономическом росте сохранялась уникальная природа юга Дальнего Востока России, да и всей Юго-восточной Азии в целом. Численность тигра - самый простой и верный индикатор состояния уникальных природных экосистем. Уверен, что бизнес-сообщество осознает свою экологическую ответственность и приложит все усилия для сохранения популяций тигра и леопарда, а значит и всей экосистемы, что в свою очередь благоприятно скажется на населении. Именно экономическое благополучие людей в ареале тигра, не связанное с заготовкой леса или убийством редких животных, - залог гармонии между человеком и природой», - комментирует Сергей Арамилев, директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр».