Бухта Золотой Рог должна стать чище

Как сообщает пресс-служба Минприроды, в ходе совещания руководитель Росприродназора Артем СИДОРОВ доложил министру о работе по снижению негативного воздействия на бухту Золотой Рог, проводимой ведомством с августа 2015 года. Он отметил, что значительное загрязнение акватории нефтепродуктами происходило с территории нефтебазы на мысе Голдобине, где отсутствовали очистные сооружения, территория была сильно загрязнена нефтепродуктами. По его словам, на сегодня все выявленные нарушения на нефтебазе устранены в рамках выполнения совместного Плана мероприятий по обеспечению экологической безопасности.