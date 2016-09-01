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ДГК начинает сокращать убытки

1 сентября 2016, 12:55
АО "Дальневосточная генерирующая компания" в первом полугодии 2016 года сократило чистый убыток на 34,1%

АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в холдинг «РАО ЭС Востока») в первом полугодии 2016 года сократило чистый убыток на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 2,1 млрд рублей. Выручка возросла на 6,8% - до 36,2 млрд рублей, пишет Деловая газета "Золоотой Рог".

Рост выручки компания объясняет увеличением тарифов на теплоэнергию и ее полезного отпуска. Также АО отмечает, что в январе - июне 2016 года цена на мазут снизилась на 19,77% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

В первом полугодии этого года ДГК увеличила полезный отпуск тепловой энергии на 3,3% - до 9,55 млн Гкал, сбор платежей составил 15,83 млрд рублей.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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