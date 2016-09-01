Галушка рассказал о главном вызове для Дальнего Востока

«Вызовов несколько. Первый - вызов глобальной конкуренции стран за экономическое развитие. И наш ответ на этот вызов может быть только один - быть конкурентоспособными по условиям экономического развития, по условиям инвестирования и ведения бизнеса. Это самый главный вызов», - заявил А. Галушка накануне 2-го Восточного экономического форума.