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Галушка рассказал о главном вызове для Дальнего Востока

1 сентября 2016, 17:15
Министр не стал ничего скрывать

Глобальная конкуренция стран за экономическое развитие - главный вызов, с которым сталкивается Россия в процессе освоения Дальнего Востока, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в эксклюзивном интервью «Синьхуа».

«Вызовов несколько. Первый - вызов глобальной конкуренции стран за экономическое развитие. И наш ответ на этот вызов может быть только один - быть конкурентоспособными по условиям экономического развития, по условиям инвестирования и ведения бизнеса. Это самый главный вызов», - заявил А. Галушка накануне 2-го Восточного экономического форума.

По его словам, остальные вызовы - второстепенны. «Они включают в себя изменения системы государственного управления, изменения в подходах к работе с инвесторами, вызовы тематического и отраслевого свойства, как дороговизна электроэнергии», - отметил министр.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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