Мгновенные платежи между Россией и Китаем стали реальностью - Титов

Досье "Золотого Рога": Российско-Китайский Финансовый Совет (РКФС) — специальная свободная площадка, основанная в октябре 2015 года для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов российско-китайских финансовых отношений. В РКФС при учреждении вошли 17 российских и 18 китайских банков, инвесткомпаний и фондов (в настоящее время в Совете более 50 участников). РКФС призван выполнять функцию коммуникационного моста между финансовыми институтами России и КНР, а также способствовать активизации российско-китайского сотрудничества в финансово-банковской сфере с целью создания благоприятной инфраструктуры для динамичного развития российско-китайских торгово-экономических отношений.