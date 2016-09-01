На площадке "Дальинфокома-2016" пройдет Киберспортивный турнир по Dota2, FIFA и CS

На площадке IT-форума Дальинфоком будет проходить киберспортивный турнир с просторной сценой, комментатором и полноценным фестивальным форматом. Соревнование станет первым этапом в отборе студенческих команд для участия во Всероссийской Кибеспортивной Студенческой Лиге (ВКСЛ). В Лиге представлены самые популярные киберспортивные дисциплины: Dota2, FIFA17 и Countre-Strike: GO. А лучшие команды отборочного тура получат путевку в региональный этап соревнований, сообщает РИА PrimaMedia. Участником отборочных игр может стать любой студент или команда студентов из одного вуза, желающий выступить в дальнейшем розыгрыше первенства на Студенческой лиге. Регистрация на отборочные игры откроется на сайте stud.sunrisecup.ru с 1 сентября, и продлится до 16 числа.После регистрации пройдут онлайн отборочные, и лучшие команды примут участие в киберспортивном соревновании на сцене Дальинфокома.