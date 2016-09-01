"Независимая нефтегазовая компания" может построить танкеры на судоверфи "Звезда"

«Проведены переговоры, в стадии подготовки к заказу танкеров на "Звезде". На сегодняшний день мы видим, что потребность может быть до 10 единиц. Все будет зависеть от геологоразведки на Пайяхской группе месторождений, год-два она покажет. Для того чтобы начать проект, надо минимум три танкера", - рассказал президент компании Эдуард ХУДАЙНАТОВ.