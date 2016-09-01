Приморцев будут возить на лечение в Японию

30 августа издание The Japan Times со ссылкой на информированные источники сообщило, что Япония будет оказывать экономическую помощь российскому Дальнему Востоку даже при условии, что территориальный спор о Курильских островах не будет разрешен. «Мы видим, что наша предыдущая политика не принесла прогресса в территориальных переговорах, поэтому должны изменить наш образ мышления», — сказал источник газеты в японском правительстве.