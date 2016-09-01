Приморцы, как и в прежние периоды, хранят в банках крупные суммы

В общем объеме вкладов физических лиц (271,6 млрд рублей) сумма застрахованных остатков на 1 июля 2016 года составила 270,1 млрд рублей, и под страхование, в соответствии с требованиями федерального законодательства, не подпадают 1,5 млрд рублей. В структуре вкладов в зависимости от размера депозита в целом в банках ДФО преобладают крупные вклады («от 700 тыс. рублей и более»). На их долю приходится 64,4%, или 173,9 млрд рублей. По сравнению с прошлой квартальной датой эта сумма существенно не изменилась, увеличение составляет 4 млрд рублей, или 0,6%. Более мелкие и средние вклады – размером «до 100 тыс. рублей» и «от 100 тыс. рублей до 700 тыс. рублей» – занимают 35,6%, или 96,2 млрд рублей. По сравнению с прошлой датой они сократились на 0,2 млрд рублей (на 0,6%).