Путин может надеть коньки во Владивостоке

Находящийся во Владивостоке с рабочим визитом президент России Владимир ПУТИН с небольшой долей вероятности может посетить уникальный хоккейный гала-матч, который пройдет на «Фетисов Арене» в пятницу, 2 сентября. Глава государства до сих пор сам выходит на лед, но в этот раз скорее всего ограничится просмотром матча, и не обязательно со стартового свистка.