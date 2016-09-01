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Путину не нравятся дорогие авиабилеты во Владивосток

1 сентября 2016, 10:20
Дано поручение как можно скорее обеспечить ввод в эксплуатацию дополнительных дальнемагистральных авиалайнеров

«Правительству РФ совместно с ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии», Сбербанком России, банком ВТБ, АО «Авиакомпания «Россия» и ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) в рамках ранее заключенных соглашений обеспечить ввод в эксплуатацию дальнемагистральных воздушных судов в целях улучшения транспортной доступности субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Срок исполнения поручения - до 1 декабря 2016 года.

Отметим, что, по данным «Аэрофлота», удорожание билетов эконом-класса на дальневосточных рейсах ведущего авиаперевозчика страны за последние полтора года составило всего 5-7%. «Если говорить о дороговизне билетов, то позволю себе привести такую цифру: за последние полтора года общее удорожание билетов эконом-класса «Аэрофлота» составило всего лишь 5-7%, что ниже уровня инфляции», - сообщила ТАСС директор Дальневосточного филиала ПАО «Аэрофлот» Ирина ЛАПИЦКАЯ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Транспорт#Приморье#Бизнес
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