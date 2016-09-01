Путину не нравятся дорогие авиабилеты во Владивосток

Отметим, что, по данным «Аэрофлота», удорожание билетов эконом-класса на дальневосточных рейсах ведущего авиаперевозчика страны за последние полтора года составило всего 5-7%. «Если говорить о дороговизне билетов, то позволю себе привести такую цифру: за последние полтора года общее удорожание билетов эконом-класса «Аэрофлота» составило всего лишь 5-7%, что ниже уровня инфляции», - сообщила ТАСС директор Дальневосточного филиала ПАО «Аэрофлот» Ирина ЛАПИЦКАЯ.