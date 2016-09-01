Рабочий коллектив сахарного комбината в Приморье ищет пути сохранения предприятия

Что будет с курицей, несущей золотые яйца для государства?
1,692 млрд рублей уплачено в бюджет государства ООО «Приморский сахар» в 2015 году. Более 12 лет после восстановления руин сахарного завода предприятие не только поддерживало государство, но и своевременно выплачивало заработную плату более 400 высококвалифицированным работникам. А сегодня предприятие оказалось на грани остановки. Рабочий коллектив сахарного комбината ищет пути сохранения предприятия.
На прошлой неделе работники уссурийского сахарного завода попросили представителей администрации Приморского края и депутатский корпус ЗС ПК принять меры к сохранению уникального пищевого производства. Завод, который с 30–х годов прошлого века обеспечивал Дальний Восток сахаром, на грани закрытия производства. О недопустимости банкротства предприятия и перевода его на свекловичное сырье шла речь на заседании совета безопасности РФ, который прошел несколько недель назад на Сахалине. Однако пока конкретных мер по реализации программы свекловодства не предпринято, предприятие практически остановило работу. Спасение – в грамотной государственной политике
На рабочем собрании, проходившем на территории комбината и которое больше походило на митинг, трудовой коллектив апеллировал к руководству края и страны. Выступающие были лаконичны в своих речах. По их словам, более 400 работников сахарного комбината могут потерять свои рабочие места. Руководство предприятия еще несколько месяцев назад проинформировало коллектив, что дальнейшее производство продукции из сахарного тростника нерентабельно. И это несмотря на то, что завод прошел частичную модернизацию, вложив в приобретение и установку нового оборудования более 600 млн рублей.
Руководство сахарного комбината здесь же, на встрече, вместе с коллективом информировало власть о своих трудностях и попытках их преодолеть:
«По нашему мнению, государство правильно поддержало отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков сахара, установив таможенные пошлины на ввоз сахара-сырца в Россию, и если в начале 2000-х годов доля сахара-сырца в общих объемах производства сахара превышала 70%, то по итогам 2015 года эта доля снизилась до 10%.
Только грамотная производственная политика позволит извлечь уроки из прошлого. В 60-е годы советское государство приняло решение оказать помощь Кубе – и перевело сахарный завод на переработку сахарного тростника. В результате этого решения мы прекратили выращивать сахарную свеклу в Приморском крае, и сотни миллионов долларов (за последние 12 лет около $700 млн) мы отправляем за рубеж, а не своим крестьянам.
К тому же в 2014 году Кубе простили долги на $32 млрд. На эти деньги, которые заработали наши отцы, можно было бы построить 160 сахарных заводов (в стране их 73).
Поэтому только государство может принять правильное решение и в рамках увеличения продовольственной безопасности Дальнего Востока, импортозамещения и выполнения указа №596 президента РФ Владимира ПУТИНА о поддержке модернизации сахарного завода в г. Уссурийске.
В Приморье рядом с заводом достаточно пахотной земли для нашего объема производства, есть сбыт.
В экономической модели если привлекать для реконструкции кредиты банков, то результат отрицательный. Поэтому мы закрыли привлекаемые на реконструкцию кредиты. И видим возможность сохранить работу предприятия и провести преобразование завода под свеклу в освобождение от уплаты таможенной пошлины на ввоз оборудования и сырья согласно п 7.1.11 Решения комиссии Таможенного Союза ЕЭС от 21.11.2009г. №130. На наш запрос мы получили отрицательное заключение. Сейчас его изучаем.
Считаем целесообразным проведение совещания на уровне полпреда президента на ДВ ТРУТНЕВА, министра сельского хозяйства ТКАЧЕВА, губернатора Приморского края МИКЛУШЕВСКОГО, руководства завода и других заинтересованных лиц для выработки решения, как развивать сахаропереработку на Дальнем Востоке. Или это поддержка отечественных сельхозпроизводителей, увеличение продовольственной безопасности, сохранение предприятия, или зависимость от импорта.
Мы представляем наш проект на II Восточном экономическом форуме и готовы привлекать иностранных инвесторов, готовых вкладывать свои знания и технологии в сахаропереработку.
У нас есть самое главное – люди, имеющие опыт работы в сахарном производстве; семьи, которые обеспечены жильем, детскими садами; и есть рабочее производство, которое нужно модернизировать». Нужны ли такие инвестиции?
«Сергей Петрович, - обратилась к вице-губернатору Приморского края СИДОРЕНКО представитель трудового коллектива Елена НИКИФОРОВА. – Министерство развития Дальнего Востока пытается реализовать в Хабаровском крае строительство завода на 500 тыс. тонн. Это 9 процентов российского сахара. Кроме нас, умрет еще 9 заводов. Есть ли необходимость заводить таких инвесторов, которые убивают отечественного производителя?».
Вице-губернатор Сергей Сидоренко был дипломатичен. По его словам, борьба за инвесторов между регионами идет постоянно. И министерство Дальнего Востока пытается пропорционально привлекать зарубежных партнеров в ДФО. Но Приморье должно побороться за инвестора, так как сахарный комбинат может стать той готовой площадкой, которая перетащит тайские компании из Хабаровского края в Приморье.
«В Хабаровске более заболоченные почвы. На них невозможно практически выращивать сахарную свеклу. Для них ваше предприятие более перспективно. Можно создать новое юрлицо и зарегистрировать его в качестве резидента свободного порта. Схема проста, они могут давать вам сырье, а вы - перерабатывать его. Если продукция не будет реализовываться в России, то это может быть реэкспорт, тогда не будет таможенных пошлин. Правда, у тайских компаний другие требования к сахарному кристаллу», - заявил Сергей Сидоренко.
«Мы любой кристалл сварим, - парировали работники комбината. – У нас уникальный коллектив, его годами собирали, и на всем Дальнем Востоке лучших специалистов нет».
То, что именно коллектив уссурийского комбината вместе с предприятием и его территорией более перспективны для строительства огромного завода в ДФО, понимают все эксперты. Но идея создания завода с тайскими компаниями может быть похоронена правительством РФ и Минсельхозом.
Аграрное российское сахарное лобби, вложившее миллиарды в выращивание свеклы на западе страны, будет отстаивать свой рынок. Им конкурент не нужен. Весь инвестиционный проект завода в Хабаровском крае базируется только на том, что сахарный сырец, ввозимый в Россию для этого предприятия, будет освобожден от пошлины. Однако Минсельхоз, скорее всего, защитит своих производителей, и вряд ли это условие будет сохранено для тайских инвесторов.
Этот расклад отлично представляют себе даже сотрудники сахарного комбината, поэтому выданные им обещания - способствовать привлечению иностранных партнеров - их не устроили.
«Примите программу развития свекловодства в Приморье», - настаивали сотрудники.
«Еще 5 лет назад на свекловодство было предусмотрено субсидирование. Оно было включено в программу, базу юридическую создали. Теперь нужно создавать земельный банк. Если выращивать свеклу на 20 тысяч, в севообороте должно быть около 100 тысяч», - рассказал о мерах государственной поддержки Сергей Сидоренко.
Однако выступавший директор департамента сельского хозяйства администрации Приморского края Денис БОЧКАРЕВ признался, что те меры государственной поддержки, которые сегодня есть в Приморье, не спасут компанию.
«Одному предприятию нельзя адресно оказывать помощь. Программа создается под действующий проект. Пусть регион бы разработал программу, получили бы 20-30 млн рублей. Эти деньги не спасут. В свекловодство нужно вкладывать громадные инвестиции, 20 млн рублей за один комбайн. Если хотите выращивать свеклу, то тогда сами приобретайте землю, создавайте земельный банк, стимулируйте фермеров заниматься ее выращиванием. А сегодня спрос на сою и кукурузу». При чем тут «Русагро»?
Выступление чиновника вконец расстроило рабочих. Ведь они все же надеялись, что власть предложит конкретный план начала выращивания свеклы, но в итоге им рассказали о планах компании «Русагро».
«Компания «Русагро» приобрела 40 тыс. гектаров. Сейчас готовит сделку на 30 тысяч гектаров. Их земельный банк будет 100 тыс. гектаров. Они покупают технику - сеялки или веялки, трактора. Они вошли в программу, мы тратим деньги, поддерживаем», - рассказали чиновники.
Рассказ об успехах «Русагро» работникам не понравился. Расходились они хмурые. Видимо, прорисованные основные сценарии развития ситуации их не воодушевили.
Так, скорее всего, спасать предприятие регион не станет.
Для департамента сельского хозяйства это огромный объем работы с фермерами. И он осуществим только при условии, что завод уже будет переведен на сахарную свеклу. Но здесь, опять же, возникает вопрос: где гарантия того, что вложения в модернизацию завода будут идти параллельно с переводом хозяйств на выращивание свеклы?
На этом фоне ориентация на тайских либо других инвесторов выглядит самой перспективной для чиновников и самой проигрышной для предприятия. Собственники не могут проcчитать все геополитические риски, и поэтому влиять на этот процесс очень сложно. Разговоры об инвестициях могут идти годами, а предприятие не продержится и полугода.
Странно, что не был озвучен вариант того, что инвестиции в завод могли бы идти по линии Фонда развития Дальнего Востока. По мнению экспертов, он самый перспективный. Особенно на фоне информации, что в прошлом году фонду разрешили инвестировать средства в компании агропромышленного сектора. Здесь у Приморского края фактически уже готов бизнес план, так как у компании уже есть своя собственная дистрибьюция и проект перевода завода, который прошел государственную экспертизу.
Евгений СИДОРОВ.
КСТАТИ Хабаровчане уже расставили приоритеты
Таиландская компания Sutech Engineering, инициатор проекта по строительству завода по производству и переработке сахара в Советской Гавани (Хабаровский край), зарегистрировала российское юридическое лицо и подала документы на получение статуса приоритетного инвестиционного проекта в Хабаровском крае.
Регистрация российского юридического лица и получение статуса приоритетного инвестпроекта в Хабаровском крае позволят инвестору, во-первых, получить все льготные налоговые режимы краевого уровня, во-вторых, получить земельный участок под строительство без торгов.
Земельный участок в Советской Гавани под строительство комплекса по производству сахара и его переработке уже зарезервирован, и инвестор может приступать к изыскательским работам.
Юрий РОГОВ.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.