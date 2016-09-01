Рабочий коллектив сахарного комбината в Приморье ищет пути сохранения предприятия

«В Хабаровске более заболоченные почвы. На них невозможно практически выращивать сахарную свеклу. Для них ваше предприятие более перспективно. Можно создать новое юрлицо и зарегистрировать его в качестве резидента свободного порта. Схема проста, они могут давать вам сырье, а вы - перерабатывать его. Если продукция не будет реализовываться в России, то это может быть реэкспорт, тогда не будет таможенных пошлин. Правда, у тайских компаний другие требования к сахарному кристаллу», - заявил Сергей Сидоренко.