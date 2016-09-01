"Ростелеком" обеспечит связью ВЭФ во Владивостоке

«Ростелеком» обеспечит комплексное телекоммуникационное обеспечение Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 2-3 сентября 2016 года на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В рамках работ по обеспечению ВЭФ услугами связи «Ростелеком» использует собственную магистральную инфраструктуру и предоставляет широкополосный доступ в интернет и проводную телефонию на всех площадках Форума. Организовано два независимых канала передачи данных для корпусов, в которых проводится мероприятие, что исключает вероятность аварий и прерывания сервисов.
«Восточный экономический форум – значимое событие как для Дальневосточного региона, так и для страны в целом. И современные услуги связи являются неотъемлемой частью мероприятий. «Ростелеком» второй год обеспечивает телекоммуникационными услугами ВЭФ. Это позволяет участникам использовать полный спектр информационных возможностей для представления своих проектов и взаимодействия друг с другом», – сообщил Алексей Сапунов, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».
На набережной ДВФУ развернут публичный Wi-Fi с устойчивой зоной покрытия более километра. Сеть дает возможность сотням гостей одновременно пользоваться услугами интернета. Это стало возможным благодаря совместному проекту «Ростелекома», Администрации города Владивостока и группы медицинских компаний «George Dental Group». Кроме того, организованы точки Wi-Fi по заказам участников и организаторов мероприятия в основных зданиях. В номерах гостиничных корпусов установлено около 2000 ТВ-приставок услуги «Интерактивное телевидение», а также обеспечена телефонная связь.
Для бесперебойного предоставления телекоммуникационных услуг на кампусе ДВФУ «Ростелеком» обеспечит круглосуточную сервисную и техническую поддержку организаторам, гостям и участникам форума с 25 августа по 4 сентября по единому номеру 8 423 235 88 88.
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.