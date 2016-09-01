"Ростелеком" обеспечит связью ВЭФ во Владивостоке

«Восточный экономический форум – значимое событие как для Дальневосточного региона, так и для страны в целом. И современные услуги связи являются неотъемлемой частью мероприятий. «Ростелеком» второй год обеспечивает телекоммуникационными услугами ВЭФ. Это позволяет участникам использовать полный спектр информационных возможностей для представления своих проектов и взаимодействия друг с другом», – сообщил Алексей Сапунов, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».