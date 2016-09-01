Рублю пока ничего хорошего не светит

По сорту Brent котировки торгуются сейчас ниже 48,5 долларов за баррель на фоне продолжающегося роста активных буровых в США и Канаде, а также существенного роста запасов дистиллятов в американских нефтехранилищах по данным API (+3 млн.) Более сильного снижения черного золота, на мой взгляд, не происходит лишь благодаря пусть маленькому, но все же существующему шансу заморозки добычи.