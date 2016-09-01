Северная Корея проигнорирует ВЭФ

Делегацию КНДР на первом ВЭФ в 2015 году возглавлял министр внешних экономических связей Ли Рен Нам. Глава ведомства должен был возглавлять делегацию и на этот раз, однако незадолго до того в КНДР был назначен новый министр внешнеэкономических связей. Им стал бывший посол КНДР в России Ким Ен Дже.