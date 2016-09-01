Шубам вставят чипы

С 12 августа на территории России запрещена продажа шуб и других изделий из натурального меха без маркировки. Соответствующий закон был подписан президентом страны еще весной, а в августе правительство РФ издало постановление «О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками», пишет Деловая газета "Золотой Рог".
За хранение, использование, транспортировку и продажу немаркированных меховых изделий теперь будут введены штрафные санкции, вплоть до тюремного заключения. Сообщается, что производство повлечет штраф в размере 100 тыс. рублей, продажа – 300 тыс. рублей. Помимо штрафных санкций предусмотрена и конфискация товара. В особых случаях за оборот немаркированной меховой продукции предусмотрено лишение свободы сроком до 6 лет. Предполагается, что маркировка сократит объемы нелегального оборота изделий из меха в стране.
Все участники пилотного проекта передают сведения о маркировке меховых изделий в Информационный ресурс маркировки, оператором которого является Федеральная налоговая служба. А покупатели смогут проверить легальность маркированного товара путем ввода номера КиЗ на соответствующем сайте. Сообщается также, что ФНС разработано специальное бесплатное приложение «Проверка товаров» для мобильных устройств на базе iOS и Android.
Каждая шуба или шапка из натурального меха теперь должна быть снабжена специальным чипом, так называемым контрольным (идентификационным) знаком (КиЗ), который уже выпускает Госзнак. Для отечественных товаров КиЗ будет зеленого цвета, для импортных – красного, при этом опасения по поводу того, что затраты на него приведут к росту цен на изделия, пока не оправдываются. Клеевой и вшивной чип обойдется в 15 рублей с НДС, а навесной - в 22 рубля.
- Маркировка не приведет к подорожанию изделий, она материально не затратная, но она трудозатратная, - говорит владелица салонов «Дипломат» во Владивостоке Татьяна ЗАГРЕБНЕВА. – Мы рассчитывали, что закон вступит в силу с 1 января, как нас информировали ранее. А сейчас узнаем, что все это вводится в экстренном порядке. Мы, естественно, сняли все изделия с продажи и занимаемся маркировкой. Это не так быстро делается. Вот сейчас сидим и описываем товар с 8 утра до 8 вечера без выходных. Это достаточно трудоемкий процесс. Но самое сложное – это степень готовности системы к этой маркировке. Регулярно зависает сайт налоговой. Маркираторы, как они объясняют, работают в три смены, но не укладываются в сроки изготовления и отправки этих изделий. Соответственно, задерживают нас. Но наши чипы уже должны подойти на днях. Кроме того, мы пока не знаем, как это может сказаться на процессе ввоза товара. Если раньше мы быстро таможню проходили, то теперь могут возникать задержки.
Собственно, маркировка меховых изделий в России была введена в апреле этого года, и сначала предполагалось, что до конца года она останется добровольной, так как не все члены ЕАЭС были к этому готовы. Но летом все вопросы были решены, и в России, как и в других странах союза, требование по маркировке стало обязательным. В итоге не все продавцы меховых изделий оказались к ней готовы. В основном позаботились заранее только крупные сетевые компании. Как сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в магазине федеральной сети «Снежная королева», их изделия уже все маркированы и им нет необходимости приостанавливать торговлю. Но большинство продавцов в Приморье теперь вынуждены снять с продажи меховой товар до завершения процедуры. На ее проведение бизнесменам дали 45 рабочих дней.
Впрочем, не все участники рынка меховых изделий прогнозируют сохранение цены после введения маркировки, поскольку затраты в целом на проведение этой процедуры не ограничиваются покупкой чипа. Если за сам чип они заплатят 22 руб., то вот внесение информации об изделии в чип обойдется еще порядка 4,5 тыс. руб. Кроме того, многих эта норма, очевидно, заставит перестраивать схему работы. «У меня на остатке 200 шуб, которые нужно теперь как-то растаможить. Во сколько теперь это обойдется? Очевидно, это потребует дополнительных денег, - поясняет один из владельцев мехового салона во Владивостоке, - если раньше мы могли привозить в единичных количествах шубы и накапливать их здесь, то теперь непонятно, сможем ли мы и дальше работать таким же образом». В общем, по оценкам некоторых приморских участников рынка, в эту зиму стоит ждать повышения цен на меховые изделия до 30%.
В то же время владельцы салонов и магазинов во Владивостоке опасаются, что маркировка не поможет им избавиться от главной проблемы мехового рынка края – недобросовестной конкуренции. Эту проблему в качестве основной назвал чуть ли не каждый из опрошенных «Золотым Рогом» участников рынка. Такими недобросовестными конкурентами они считают передвижные выставки, ярмарки и т.д., где, с их слов, возможность продавать меховой товар получают даже те продавцы, которые не являются налогоплательщиками, а покупателям предлагают дешевый низкокачественный китайский товар, произведенный кустарным способом.
Елена АБАШЕВА.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.