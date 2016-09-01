Шубам вставят чипы

- Маркировка не приведет к подорожанию изделий, она материально не затратная, но она трудозатратная, - говорит владелица салонов «Дипломат» во Владивостоке Татьяна ЗАГРЕБНЕВА. – Мы рассчитывали, что закон вступит в силу с 1 января, как нас информировали ранее. А сейчас узнаем, что все это вводится в экстренном порядке. Мы, естественно, сняли все изделия с продажи и занимаемся маркировкой. Это не так быстро делается. Вот сейчас сидим и описываем товар с 8 утра до 8 вечера без выходных. Это достаточно трудоемкий процесс. Но самое сложное – это степень готовности системы к этой маркировке. Регулярно зависает сайт налоговой. Маркираторы, как они объясняют, работают в три смены, но не укладываются в сроки изготовления и отправки этих изделий. Соответственно, задерживают нас. Но наши чипы уже должны подойти на днях. Кроме того, мы пока не знаем, как это может сказаться на процессе ввоза товара. Если раньше мы быстро таможню проходили, то теперь могут возникать задержки.