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Свободный порт Владивосток окончательно откроют только в 2017 году

1 сентября 2016, 17:35
Пока на юге Приморья будет работать суррогат СПВ
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ВЭФ

Закон об упрощенном визовом режиме для граждан, въезжающих в Россию через Свободный порт Владивосток (СПВ), может быть принят Госдумой этой осенью, сообщил в четверг на Восточном экономическом форуме во Владивостоке министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Принципиальное решение уже принято. Законопроект полностью готов. Будем работать над тем, чтобы законопроект был принят уже новой Государственной думой. С правительством он полностью согласован. С начала работы нового парламента приступаем к работе над его принятием», - сказал министр.

Упрощенный визовый режим будет действовать для граждан большого количества государств, прежде всего из АТР.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Свободный порт#ВЭФ#Владивосток#Бизнес
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