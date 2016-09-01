В приморском селе Тимофеевка построят завод пеностекольных блоков для малоэтажного строительства

Досье «Золотого Рога»: ООО «Ольгинский домостроительный комбинат» специализируется на производстве блоков для мощения, стеклоблоков, плит и прочих изделий из прессованного или отформованного стекла, используемых в строительстве; производстве многоячеистого стекла или пеностекла в блоках, плитах и аналогичных формах. Уставный капитал компании составляет 15 тыс. рублей. Единственным учредителем ООО «ОДСК» выступает гендиректор Александр Ермаков, совладелец и гендиректор ООО «Чугуевский ДСК».