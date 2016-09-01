В России появятся врачи-кинезиологи

- Подходы по оказанию медицинской помощи у нас и за границей разные, - рассказала «Известиям» физиотерапевт Татьяна Марфина. - У нас есть инструкторы по лечебной физкультуре. Это люди, имеющие среднее медицинское образование. В итоге реабилитацией в России руководит врач, а уже в помощь ему дают средний медицинский персонал, который обучен по определенному профилю. Доктора обучают своих помощников работать с конкретным аппаратом, конкретным тренажером, и только этим они и занимаются. В европейской школе по-другому. Там есть физические терапевты, имеющие высшее медицинское образование, которые курируют весь процесс реабилитации. При этом я бы не стала говорить, что наши пациенты страдают, а у них не страдают. Просто системы построены по-разному. Но если мы резко начнем внедрять чужую, мы можем просто сломать то, что есть у нас сейчас.